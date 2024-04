Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erfolgreichen Durchsuchung einer Wohnung nach Betäubungsmitteln

Rostock (ots)

In den Abendstunden des 24.04.2024 erfolgte nach Hinweis eines Bürgers die Durchsuchung einer Wohnung in der Feldstraße in Rostock nach Betäubungsmitteln. Hierbei wurden zwei Aufzuchtzelte mit 25 Cannabispflanzen sowie diverse verschiedene Betäubungsmittel und giftige chemische Substanzen gefunden. Aus diesem Grund wurde das Brandschutz- und Rettungsamt informiert, welche nach Eintreffen der Einsatzkräfte die sofortige Evakuierung des Wohnhauses anordnete. Etwa 10 Mieter des Hauses mussten bis zum Ende der Maßnahmen ihre Wohnungen verlassen. Die Chemikalien wurden durch die Feuerwehr in sichere Behältnisse verpackt und der Polizei übergeben. Anschließend erfolgte die Sicherstellung der Betäubungsmittel und Cannabispflanzen sowie der Rückbau der Aufzuchtanlage. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell