Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gronau (Leine)- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

GRONAU (sch). Am Montag, 22.04.24, zwischen 09:00 und 09:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in den Parkbuchten vor dem Anwesen Eitzumer Weg 9 in Gronau (Leine). Vor dem dortigen Fußpflegesalon parkte der Verursacher scheinbar rückwärts aus und beschädigte hierbei den links von sich geparkten Pkw, einen bordeauxroten Skoda Yeti, dessen rechter vorderer Kotflügel und rechter Außenspiegel beschädigt wurde. Das Verursacherfahrzeug dürfte weiß sein und etwas höher. Der Verursacher oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Elze tel. unter 05068/9338-0 zu melden!

