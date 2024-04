Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(schi) Am Montag, den 22.04.2024 in dem Tatzeitraum zwischen 08:00 Uhr und 18:15 Uhr kam es im Eimer Weg in 31008 Elze auf den dortigen Parkflächen zu einer Sachbeschädigung.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte durch das Einschlagen der rechten hinteren Scheibe einen ordnungsgemäß abgestellten PKW des Herstellers Audi.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Sachverhalt oder auffälligen Personen machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

