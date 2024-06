Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 27

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert drei Leichtverletzte (24.06.2024)

Blumberg - B 27 (ots)

Leichte Verletzungen davongetragen haben drei Autofahrer bei einem Unfall am Montag gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 27 vor dem Kreisverkehr bei Blumberg-Zollhaus. Eine 42-Jährige, eine 35-Jährige und ein 40-Jähriger hielten vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt an, was ein nachfolgender 46-Jähriger in einem Fiat Ducato zu spät bemerkte. Er fuhr zuerst auf einen haltenden Jeep Wrangler der 42-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Jeep mit einem davorstehenden Dacia Sandero und der wiederum mit einem davor befindlichen Mercedes Benz zusammen. Die beiden Frauen und der Fiat-Fahrer zogen sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht notwendig. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt 50.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fiat, Jeep und Dacia mussten Abschleppdienste abholen.

