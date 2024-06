Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Autofahrer prallt gegen Mauer und verletzt sich leicht (25.06.2024)

Schramberg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Oberndorfer Straße leicht verletzt worden. Ein 28-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Oberndorfer Straße in Richtung Paradiesplatz unterwegs. Auf Höhe des "Park der Zeiten" kam der Mann nach rechts von der Straße ab und prallte wuchtig gegen eine dortige Steinmauer, so dass die Airbags in seinem Wagen auslösten. Hierbei verletzte sich der Mercedes-Fahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. An seinem Wagen entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell