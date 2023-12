POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus Lagerhalle

Trier (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag, den 30. November auf Freitag, den 1. Dezember zwischen 18:10 Uhr und 13 Uhr in ein Bürogebäude in der Saarstraße in Trier ein und erbeuteten hierbei Elektronikgeräte. Es wurden außerdem ein weiteres Bürogebäude in der Saarstraße sowie eine Gaststube in der Matthiasstraße angegangen. ...

