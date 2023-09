Polizei Hamburg

POL-HH: 230925-2. Zwei vorläufige Festnahmen nach Einbruchsserie in Hamburg-Farmsen-Berne und Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: August 2023 bis September 2023; Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne und Hamburg-Rahlstedt

Ein 40-jähriger Deutscher und ein 42-jähriger Deutscher stehen im dringenden Verdacht zwischen Mitte Februar und Mitte September dieses Jahres mindestens fünf Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Beide Tatverdächtigen konnten nach intensiven Ermittlungen bereits am Freitag vorläufig festgenommen werden.

Seit Mitte des Jahres führt das zuständige LKA 152 intensive Ermittlungen, nachdem es zu einem örtlichen Anstieg von Einbruchsdelikten überwiegend in gewerblichen Gebäuden gekommen war. Durch die Auswertung von Beweismitteln und in Zusammenarbeit mit den Zivilfahndern des Polizeikommissariats 38 gerieten die beiden Männer in den Fokus der Ermittler.

Darüber hinaus gingen in der Vergangenheit Hinweise aufmerksamer Anwohner ein, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einer Wohnung in Farmsen-Berne gemacht hatten. Im Zuge dessen verdichteten sich die Hinweise, dass es sich um den Aufenthaltsort der beiden mutmaßlichen Einbrecher handeln könnte.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung beim zuständigen Amtsgericht Hamburg, welcher am Freitag von den Beamten vollstreckt wurde.

Dabei wurden beide Tatverdächtigen angetroffen und vorläufig festgenommen. Des Weiteren stellten die Polizisten mutmaßliches Stehlgut und Tatwerkzeug sowie Beweismittel sicher.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand werden den beiden Deutschen mindestens fünf Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt. Darüber hinaus prüfen die Kriminalbeamten nun auch, inwieweit die beiden Verdächtigen für weitere Taten in Frage kommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt. Ein Haftrichter erließ inzwischen Haftbefehle.

Die Ermittlungen dauern an.

Lew.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell