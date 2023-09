Polizei Hamburg

POL-HH: 230922-1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem 17-jährigen Radfahrer in Hamburg-Niendorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 21.09.2023, 09:47 Uhr

Unfallort: Hamburg-Niendorf, Swebenweg / Märkerweg / Wilzenweg

Am Donnerstagmorgen kam es zwischen einem 17-jährigen Fahrradfahrer und einer Autofahrerin zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Unfallermittler der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) befuhr der 17-jährige Radfahrer den auf der linken Straßenseite befindlichen Radweg des Swebenweg in Richtung Krohnstieg. In Höhe der Kreuzung Märkerweg / Wilzenweg überquerte der Radler an der dortigen Ampel die Fahrbahn und stieß mit einem Fiat Panda einer 62-jährigen Fahrerin zusammen, die den Swebenweg in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Der Jugendliche wurde hierbei schwer am Oberkörper (Thorax) verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er zunächst intensivmedizinisch behandelt werden musste. Sein Zustand ist derzeit stabil. Die 62-jährige Autofahrerin wurde vor Ort durch die Rettungskräfte kurzzeitig behandelt, da sie Schocksymptome aufwies.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, insbesondere die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt gesehen haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

