Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Schwarzfahrt durch Schwerlasttransporter

Altentreptow (ots)

Am Morgen des 03.04.2024 stellten die Kollegen des Autobahnpolizeireviers Altentreptow einen auffälligen Schwerlasttransporter im Stadtgebiet von Altentreptow fest. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle mussten die Beamten mehrere Verstöße feststellen.

Der Schwerlasttransporter startete in den Abendstunden des 02.04.2024 in Berlin und fuhr über die A20 auf die Abfahrt Sanitz und von dort über die Landstraße nach Demmin und weiter zum Zielort nach Altentreptow. Hierbei überquerte der Schwerlaster im Bereich von Mecklenburg-Vorpommern neun Brücken. Am besagten Kontrollort endete die Fahrt am Morgen des 03.04.2024.

Bei dem über 30 Meter langen Schwerlasttransporter wurde eine Gesamtmasse von 123 Tonnen festgestellt. Diese Fahrzeugkombination ist genehmigungs- und erlaubnispflichtig, d.h. es bestehen normalerweise Auflagen durch die zuständige Verkehrsbehörde. In diesem Zusammenhang wäre eine Anmeldung bei der Polizei und eine daraus folgende Polizeibegleitung notwendig gewesen. Weiterhin hätten die zu überquerenden Brücken ebenfalls durch die Polizei gesperrt werden müssen.

Aufgrund der Tatsache, dass weder der Fahrzeugführer, noch der Fahrzeughalter diesen Anweisungen nachkam, wird gegen beide Personen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein nachfolgendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell