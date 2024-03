Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Betrüger-Pärchen wieder aktiv

Neustrelitz (ots)

Das Betrüger-Pärchen mit der Stadtplan-Masche ist wieder in Neustrelitz aufgetaucht. Zwei ältere Frauen sind gestern an verschiedenen Stellen von den Tatverdächtigen abgelenkt und am Ende so zu Opfern geworden.

Wieder waren die Frauen mit Rollator unterwegs. Wieder wurde durch die Tatverdächtigen angeblich eine Straße mit aufgeschlagenem Stadtplan gesucht.

Beide Opfer sind 84 Jahre alt und waren vormittags bzw. mittags im Stadtgebiet unterwegs.

Bei dem ersten Fall am Vormittag wurde das Opfer durch einen Mann und eine Frau in ein Gespräch verwickelt. Am Ende fehlte ihr die Geldbörse.

Sie beschrieb das Pärchen wie folgt:

- beide circa 55 Jahre alt - südländischer Phänotyp - dunkle/schwarze Haare (Frau hatte zusammengebundene Haare) - Frau etwa 165 cm groß, Mann circa 170 cm groß

Das zweite Opfer nahm bei dem Betrug nur einen Mann wahr, den sie ebenso wie das andere Opfer beschrieb. Zusätzlich verwies sie noch auf seine "harten Gesichtszüge" und gab an, er sei mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Hose bekleidet gewesen.

Das ist der fünfte polizeibekannte Fall in den vergangenen zwei Wochen in Neustrelitz. Erst kürzlich hatte die Polizei vor den Betrügern gewarnt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5733715

Die Kriminalpolizei läuft derzeit zivile Streife in der Residenzstadt, um die Tatverdächtigen möglichst auf frischer Tat zu ertappen. Außerdem nutzen die Ermittler diese Streife auch, um mit Seniorinnen präventiv zu sprechen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Sollte sich das beschriebene Pärchen oder nur der Mann oder nur die Frau nähern mit einem Ablenkungsmanöver, sollten die Angesprochenen sofort weggehen und im Zweifel nach Hilfe rufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell