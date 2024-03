Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Tolle Retteraktion bei Überfall in Innenstadt

Neubrandenburg (ots)

Richtig blickig und mutig sind gestern Mittag in der Fritscheshofer Straße Höhe Füllortweg in Neubrandenburg zwei Männer gewesen. Gegen 12:00 Uhr wurde eine 67-jährige Radfahrerin überfallen, was die beiden Männer aus ihrem Auto heraus sahen.

Ein Mann war der Frau hinterhergelaufen und wollte ihre Handtasche klauen. Durch den Überfall fiel die Frau vom Rad, hielt aber im Liegen ihre Tasche fest. Dann wollte der Räuber ihr Rad nehmen.

Die beiden Männer (54 und 55 Jahre alt), stiegen schnell aus dem Auto und liefen zum Tatort hin. Sie hielten den Tatverdächtigen fest bis die Polizei eintraf.

Der 27-jährige Angreifer wurde zum Revier zur Klärung der Identität mitgenommen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft anschließend ins Klinikum gebracht.

Verletzt wurde bei dem gesamten Fall nach aktuellem Stand niemand.

Alle am Fall Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

