Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ältere Dame verkauft Buchreihe an Betrüger

Neubrandenburg (ots)

Am 27.03.2024 wurde auf dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg ein Betrug angezeigt. Eine 87-jährige Frau aus dem Raum Neubrandenburg ist einer nicht unbekannten Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Die Frau ist im Besitz einer bekannten Buchreihe von Bertelsmann. Seit 2019 erhielt sie immer wieder Besuch von ihr unbekannten Personen, die ihr fortlaufend weitere Bücher verkauften mit dem Versprechen einer Wertsteigerung der Bücher.

Am 20.03.2024 kam es zu einem erneuten Besuch von zwei Frauen, bei dem die 87-jährige Deutsche ihre gesamte Buchreihe verkaufen wollte. Die Personen vor Ort gaben an, dass diese Buchreihe einen Wert von 60.000EUR habe. Die Tatverdächtigen werden den Verkauf übernehmen und forderten im Gegenzug eine Anzahlung der Frau. Hierzu unterschrieb sie einen nicht ausgefüllten Überweisungsträger. Am nächsten Tag musste sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass 8.000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden.

Die beiden Frauen vor Ort beschreibt die 87-Jährige wie folgt:

Person 1

- circa 30 Jahre alt - 168cm groß - dunkle schulterlange Haare - Tattoos an den Armen - deutschsprachig

Person 2

- circa 30 Jahre alt - 160cm groß - dunkelblondes schulterlanges Haar - deutschsprachig mit Akzent

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Betrugsmaschen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass meist ehemalige und lebensältere Kunden von Buch-Clubs Opfer solcher Handlungen werden. Die Tatverdächtigen werden im Umkreis ehemaliger Buch-Club-Mitarbeiter vermutet und nutzen ihr Wissen, um Vertrauen aufzubauen und somit eine rechtmäßige Situation vorzutäuschen.

Die Polizei hat bereits mehrfach über diese Masche mit entsprechenden Warnhinweisen berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5305560 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5382585

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell