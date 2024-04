Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Raunheim: Zeugen nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gesucht

Raunheim (ots)

Am Freitag, den 12.04. in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Flörsheimer Straße in 65479 Raunheim ein schwarzer VW Beetle im Bereich des vorderen Radkastens der Fahrerseite beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt mindestens 2.000 Euro.

Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeistation in Rüsselsheim bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug unter der Telefonnummer 06142/696-0.

