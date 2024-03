Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240101.1 Kiel: Unfall auf der A 215 in Höhe des Autobahnkreuzes Kiel-West

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kiel / Neumünster (ots)

Heute Morgen verunfallte ein Lastkraftwagen auf der Autobahn 215 in Fahrtrichtung Kiel am Autobahnkreuz Kiel-West. Der Fahrer des 40-Tonners rutschte in Höhe des Kieler Mettenhofzubringers in die Schutzplanke des Fahrbahnabzweigers. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Nach jetzigem Ermittlungsstand verlor der Fahrzeugführer gegen 06:35 Uhr aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Schutzplanke in Höhe des Mettenhofzubringers. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer, er wurde in ein Kieler Krankenhaus verbracht. Es liefen mehrere Liter Betriebsstoffe aus. Die Bergung des Lkw ist mittlerweile abgeschlossen, derzeit ist der rechte Fahrstreifen der A 215 in Höhe des Abzweigers zum Mettenhofzubringer gesperrt, da noch Reinigungsarbeiten stattfinden. In Kürze wird die Sperrung wieder aufgehoben. Der entstandene Schaden wird auf 250.000 EUR geschätzt.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell