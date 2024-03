POL-KI: 240313.1 Kiel: Gaststättenkontrolle im Stadtteil Gaarden

Kiel (ots) - Im Rahmen einer Fahndungsmaßnahme nach einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Kirchenweg in Gaarden nahmen Polizeikräfte am späten Sonntagabend einen 42-jährigen Mann vorläufig fest, der mehrere Gramm Heroin und Kokain mit sich führte. Er wurde gestern Nachmittag vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Sonntag gegen 22:30 Uhr fahndeten Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes ...

