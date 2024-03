Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240312.1 Kiel: 42-Jähriger in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Im Rahmen einer Fahndungsmaßnahme nach einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Kirchenweg in Gaarden nahmen Polizeikräfte am späten Sonntagabend einen 42-jährigen Mann vorläufig fest, der mehrere Gramm Heroin und Kokain mit sich führte. Er wurde gestern Nachmittag vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Sonntag gegen 22:30 Uhr fahndeten Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes in Gaarden nach einer flüchtigen Person nach einem Einbruch in einen Keller. Im Kreuzungsbereich Ostring / Preetzer Straße stellten die Beamtinnen und Beamten einen Mann fest, der in den Kirchenweg rannte und plötzlich sein Schritttempo verlangsamte, nachdem er den Streifenwagen erblickte. Bei der durchgeführten Personenkontrolle fanden die Beamten insgesamt 102 g Heroin und 11,25 g Kokain, jeweils verpackt in mehreren Konsumeinheiten. Die Kräfte nahmen den 42-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Gestern Nachmittag fand die Vorführung statt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Kiel einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 42-jährigen Tatverdächtigen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Das Kommissariat 17 der Kriminalpolizei hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen aufgenommen und der Tatverdächtige wird sich in einem Strafverfahren für den Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln verantworten müssen. Als Tatverdächtiger für den Einbruch in den Keller kommt der Mann nach jetzigem Stand nicht in Betracht.

Stephanie Lage

