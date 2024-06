Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Fußgängerin - 70-Jährige verletzt (26.06.2024)

Singen (ots)

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Mittwochmorgen verletzt worden. Gegen 12 Uhr bog eine 52-jährige Fiatfahrerin von der Bahnhofstraße kommend auf die Hauptstraße ab. Zeitgleich überquerte eine 70 Jahre alte Fußgängerin an der dortigen Ampel die Straße, wobei sie der Fiat erfasste. Die Frau fiel zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell