POL-FR: Rheinfelden: Radfahrer prallt gegen Frontscheibe von Pkw - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Montag, 04.03.2024, in dem Zeitraum zwischen 07.00 Uhr bis 08.30 Uhr, überwachte die Verkehrspolizei das Rotlicht an der Fußgänger- / Radfahrerfurt an der Kreuzung Römerstraße / Breslauer Straße. Insgesamt wurden 14 Radfahrer, darunter auch zwei Kinder, sowie ein Mofafahrer kontrolliert, da ...

mehr