POL-FR: Lörrach: Radfahrer kollidiert mit Baustellenbeschilderung - schwer verletzt

Freiburg (ots) - In der Hohlebachstraße kam am Montag, 04.03.2024, gegen 11.10 Uhr, ein 71-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. An einer Steinwand kam der Pkw in einem Carport zum Stehen. Der 71-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein ...

