POL-FR: Schliengen/Niedereggenen: Pkw kommt von Fahrbahn ab und in einem Carport zum Stehen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

In der Hohlebachstraße kam am Montag, 04.03.2024, gegen 11.10 Uhr, ein 71-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. An einer Steinwand kam der Pkw in einem Carport zum Stehen. Der 71-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 3.000 Euro. Der Sachschaden an dem Carport wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

