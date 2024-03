Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Kollision mit Gegenverkehr, drei Verletzte

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag 05.03.2024 gegen 17:10 Uhr wurden auf der Kreisstraße 4926 zwischen Achkarren Kreuzmatten und Vogtsburg-Niederrotweil drei Personen verletzt. Ein in Richtung Niederrotweil fahrender Fiat war aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geraten und mit einem BMW zusammengestoßen. Mehrere Rettungsfahrzeuge des DRK und der Polizei eilten an die Unfallstelle. Die beiden Insassen des Fiat mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. fünfzehntausend Euro. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Der 18-jährige Fahrer des Fiat wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

