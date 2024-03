POL-FR: Freiburg: Fast zwei Kilogramm Drogen im Rucksack - 33-Jähriger nach Kontrolle vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag 05.03.2024 gegen 17:10 Uhr wurden auf der Kreisstraße 4926 zwischen Achkarren Kreuzmatten und Vogtsburg-Niederrotweil drei Personen verletzt. Ein in Richtung Niederrotweil fahrender Fiat war aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geraten und mit einem BMW zusammengestoßen. Mehrere Rettungsfahrzeuge des DRK und ...

