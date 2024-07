Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen/ Lkr. Konstanz) Badeunfall im Steißlinger See (18.07.2023)

Steißlingen (ots)

Am Donnerstag kam es zu einem Rettungseinsatz am Steißlinger See im Bereich der Beurener Straße. Kurz nach 14.30 Uhr gelangte ein 73-jähriger Schwimmer aus bislang nicht geklärter Ursache unter die Wasseroberfläche. Taucher der DLRG konnten den Mann in der Tiefe des Sees vorfinden und retten. Sie führten mit den anwesenden Polizeibeamten unter Leitung des Notarztes Reanimationsmaßnahmen durch. Der 73-Jährige verstarb noch vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell