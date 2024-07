Trossingen / Lkr. TUT (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz: Nachdem am 13.07.2024 ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle in Trossingen überfallen hat, befindet sich nun eine Person in Haft. Am 15.07.2024 stellte sich ein 32-jähriger Mann bei der Polizei in Trossingen und teilte mit, dass er ...

