Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf VW Tiguan fuhr 32-Jährigen an und flüchtet

Apolda (ots)

Am gestrigen Vormittag, gegen 08:50 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann am Fußgängerüberweg, Ampelkreuzung Heinrich-Heine-Straße in Richtung Erfurter Straße, in Apolda, von einem dunkelroten VW Tiguan angefahren. Der 32-Jährige überquerte in einer Grünphase den Fußgängerüberweg, als eine VW-Fahrerin mit EIC- Kennzeichen in die Heinrich-Heine-Straße einbog und ihre Geschwindigkeit augenscheinlich nicht verringerte. Die VW-Fahrerin streifte den 32-jährigen mit der rechten Frontseite auf Hüfthöhe und verließ ungebremst den Unfallort. Durch das Abstützen und Wegdrücken konnte der 32-Jährige schlimmeres verhindern, dennoch erlitt er Schmerzen in Schulter, Arm und Hüftbereich. Die Frau aus dem Tiguan trug eine Sonnenbrille und ein dunkles Oberteil und wird auf mittleres Alter geschätzt. Die Polizei ermittelt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen können diese unter Tel.: 03644/541- 0 melden.

