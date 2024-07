Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Ultraleichtflugzeug schlittert bei Landung über eine Wiese (18.07.2024)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, ist ein Ultraleichtflugzeug auf dem Flugplatzgelände in der Reichenaustraße bei einem Landeanflug über eine Wiese geschlittert. Ein 85-jähriger Pilot einer Einpropellermaschine D-Epos setzte bei einem zweiten Landeversuch auf dem Flugplatz linksseitig neben der Start- und Landebahn in einem nicht dafür vorgesehenen Bereich mit seinem Flugzeug auf. Im weiteren Verlauf versank das Fahrwerk in der dortigen Wiese und brach in der Folge ab. Das Flugzeug rutschte auf der Unterseite noch mehrere Meter weiter, bis es dann zum Stillstand kam. Beide Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein geringer Flurschaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem erheblich beschädigten Flugzeug kann bislang nicht beziffert werden. Der Flugverkehr war für etwa zwei Stunde gesperrt.

