Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: über drei Promille gepustet + Motorradunfall an der Zollbuche + Nach verbaler Auseinandersetzung handgreiflich geworden + Schockanruf + Baumschutzbügel beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- über drei Promille gepustet

Zeugen meldeten in der vergangenen Nacht (11.07.2024) einen Renault-Fahrer, der mit lauter Musik und driftend durch Marburg fuhr. Gegen 01:00 Uhr hielten Polizisten den Clio-Fahrer in der Berliner Straße an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch aus dem Auto steigen. Ein bei dem 33-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf rund 3,1 Promille. Der Fahrer musste mit zur Wache. Dort folgte eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Renault-Fahrer die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Gladenbach-Weidenhausen: Motorradunfall an der Zollbuche

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern kam es gestern Abend (11.07.2024) im Bereich der Zollbuche. Gegen 19:45 Uhr war ein 21-Jähriger mit seiner schwarzen BMW S1000R aus Richtung Oberweidbach kommend auf der B255 von der Zollbuche in Richtung Weidenhausen unterwegs. Ein 19-Jähriger hatte in einem Feldweg angehalten. Beim Einbiegen auf die B255 übersah er den vorfahrtsberechtigen 21-Jährigen und fuhr auf die Bundesstraße. Dieser wiederrum leitete eine Vollbremsung ein, stieß jedoch mit seinem Vorderrad in die linke Seite der Aprillia RS 660. Der 19-Järhige stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer hielt die Balance und hielt sein Motorrad hinter dem Unfallort an. Er blieb unverletzt. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden. Dieser wird mit 1.500 Euro beziffert.

Marburg- Nach verbaler Auseinandersetzung handgreiflich geworden

Ein bislang Unbekannter geriet am Donnerstagmittag (11.07.2024), gegen 11:45 Uhr, am Busbahnhof mit einer 39-Jährigen in eine verbale Auseinandersetzung. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte der Frau so fest ins Gesicht, dass ihre Brille zu Boden fiel. Anschließend flüchtete der 50-60 Jahre alte Mann mit kräftiger Statur und Bierbauch. Er war 175-185 cm groß, hatte eine Glatze, einen Drei-Tage-Bart und trug eine Mütze. Er wurde als "Europäer" beschrieben. Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße mitbekommen haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Wetter- Schockanruf

Am Donnerstag (11.07.2024) gegen 11:00 Uhr meldete sich telefonisch die vermeintliche Nachbarin stark weinend bei einer Seniorin. Alsbald übernahm eine angebliche Anwältin das Gespräch und schilderte, die Nachbarin habe einen schweren Unfall verursacht. Zur Abwendung einer Untersuchungshaft müsse nun eine Kaution hinterlegt werden. Die 67-jährige hilfsbereite Frau versprach mehrere tausend Euro von ihrem Bankkonto abzuheben. Nachdem sie das Bargeld abgehoben hatte, rief sie die richtige Nachbarin an. Hierdurch flog der Betrug glücklicherweise auf. Diese informierte die Geschädigte, dass es keinen Unfall gegeben habe. So konnte so ein Schaden von der 67-jährigen abgewandt werden, die den versuchten Betrug im Anschluss bei der Kriminalpolizei zur Anzeige brachte.

Marburg- Baumschutzbügel beschädigt

Ein Unbekannter stieß vermutlich beim Rangieren gegen einen Baumschutzbügel eines am Rand der Wolffstraße stehenden Baumes und hinterließ einen 400 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Wer hat den Unfall zwischen dem 05.07.2024 und dem 08.07.2024 beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell