POL-MR: In Baumarkt eingebrochen -Festnahme + gegen Sprinter gefahren

Marburg-Wehrda: In Baumarkt eingebrochen -Festnahme

Gestern Früh (10.07.2024) löste gegen 05:05 Uhr der Alarm im Baumarkt in der Straße "Im Schwarzenborn" aus. Sofort rückten Polizisten aus Marburg aus. Sie umstellten das Gebäude und nahmen einen 35-jährigen Einbrecher fest, der offenbar zuvor über das Dach in den Baumarkt eingedrungen war. Der wohnsitzlose Mann hatte zudem eine Öffnung in den Zaun zur Außenausstellung geschnitten und dort bereits Waren zum Abtransport deponiert. Der 35-Jährige musste nach seiner Festnahme mit zur Marburger Wache. Dort folgten die polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung eines Strafverfahrens.

Stadtallendorf: gegen Sprinter gefahren

Im Zeitraum zwischen Freitagabend (05.07.2024), 18:00 Uhr und Samstagabend (06.07.2024), 18:40 Uhr, touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren einen in der Posener Straße abgestellten weißen Sprinter am Heck der Beifahrerseite. Er fuhr weiter, ohne sich um den 1.000 Euro teuren Schaden am Daimler zu kümmern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Anwohnerin, die Fotos von dem vermeintlichen Unfallfahrzeug gemacht haben soll. Diese,sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

