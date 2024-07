Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) - Betrunken Gegenverkehr gestreift - Aufruf nach Unfallbeteiligten und Zeugen (19.07.2024)

Rottweil/Landkreis Rottweil (ots)

Unfallbeteiligte sowie Zeugen sucht die Polizei in Rottweil zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Freitagabend gegen 21.15 Uhr zugetragen hat. Ein 85-jähriger Lenker eines grünen VW Polo befuhr die Kreisstraße von Deißlingen-Lauffen in Richtung Rottweil-Bühlingen. Er fuhr in Schlangenlinien und geriet dabei sowohl mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab, als auch nach links in den Gegenverkehr. In der Straße "Unterdorf" in Bühlingen streifte er nach Zeugenaussagen einen entgegenkommenden roten Pkw am Spiegel. Die Fahrerin des roten Pkw unterhielt sich kurz mit dem Zeugen, bevor sie ihre Fahrt fortsetzte. Dem Zeugen gelang es den 85-Jährigen in der Brugger Straße in Rottweil kurz zum Anhalten zu bewegen. Beim Versuch, auf dem Parkplatz bei der Stadthalle einzuparken, stieß der 85-Jährige gegen ein Verkehrszeichen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten des Polizeireviers Rottweil schlug ihnen eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab im Zusammenhang mit der auffälligen Fahrweise des Mannes einen Wert oberhalb des Grenzwertes von 0,3 Promille, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde. Die Polizei in Rottweil bittet Zeugen und eventuell Gefährdete, sich unter der Rufnummer 0741/477-4010 zu melden. Eine wichtige Zeugin wäre insbesondere die Lenkerin des roten Pkw, welche sich nach der Kollision kurz mit dem Zeugen unterhalten hatte (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell