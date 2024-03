Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Drogen und Schlagstock unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine zivile Polizeistreife kontrollierte am Donnerstagabend, 21. März, zwei 18-jährige Personen in der Marktstraße. Hierbei kam bei dem einen Mann ein Griptütchen mit einer grünen Substanz zum Vorschein. In der Umhängetasche des anderen fanden die Beamten einen Schlagstock sowie zwei braune Brocken und eine Feinwaage. Mutmaßlich handelt es sich bei den Substanzen um Rauschgift. Die Beamten stellten die Drogen, die Waage sowie den Schlagstock sicher. Auf die beiden Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Der 18-jährige Schlagstockbesitzer muss sich zusätzlich in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetze verantworten. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell