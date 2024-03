Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkrempler flüchtet

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Rosenhofstraße parkte eine 42-Jährige ordnungsgemäß ihr Auto am Mittwoch, 20. März, am Straßenrand. Als die Frau um 16 Uhr zu ihrem Audi zurückkam, entdeckte sie an der Heckklappe eine Delle und Lackspuren. Nach ersten Ermittlungen stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken gegen den Wagen und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. Wer hat den Parkrempler beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

