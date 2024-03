Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb langt zu und entwendet Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

In einem Supermarkt in der Fruchthallstraße kam es am Mittwochvormittag zu einem Diebstahl. Eine 44-Jährige zahlte gegen 11:45 Uhr ihre Einkäufe an der Kasse. Danach vergaß sie den Geldbeutel auf einer Ablage. Als sie den Verlust bemerkte kehrte sie zum Einkaufsmarkt zurück, leider zu spät: Das Portemonnaie war nicht mehr da. Daraufhin rief die Frau die Polizei und erstatte Anzeige. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angabe zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

