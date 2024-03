Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Passant meldete der Polizei am Mittwochmittag eine Unfallflucht in der Augustastraße. Nach seinen Angaben sei ein Mann mit einem BMW beim Ausparken gegen einen Nissan gestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden. Nach bisherigen Ermittlungen stieg der Unfallfahrer aus seinem Pkw aus und lief davon. Der Zeuge lief ihm nach und überzeugte den Mann, wieder zur Unfallstelle zurückzukehren. Die Beamten kontrollierten den 58-jährigen Autofahrer und stellten fest, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einer Promille. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein und die Autoschlüssel stellten die Polizeibeamten sicher. Auf den Unfallverursacher kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie dem Verdacht der Unfallflucht zu. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell