Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Liste an Straftaten ist lang, die eine Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag zu Tage gebracht hatte: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sind die Vorwürfe die, die Polizei dem 46-jährigen Fahrer und teilweise seiner 39-jährigen Beifahrerin machten. Gegen 13:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen Peugeot mit französischem Kennzeichen in der Kreuzstraße. Ermittlungen ergaben, dass das verwendete Kennzeichen nicht zu dem Wagen passte und ursprünglich auf einen VW zugelassen war. Zudem durfte der Peugeot eigentlich gar nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen, da er bereits vor mehreren Monaten außer Betrieb gesetzt wurde und daher auch kein Versicherungsschutz bestand. Die eingesetzten Kräfte konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Eine anschließende Blutprobe, die auf der Dienststelle entnommen wurde, soll Aufschluss über den Drogenkonsum des 46-Jährigen geben. Bei der Beifahrerin fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich hierbei um Amphetamin handeln. Die Drogen und die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die beiden Beteiligten eingeleitet. Der Peugeot durfte nicht mehr weiterfahren und musste vor Ort stehenbleiben. |kfa

