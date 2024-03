Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkohol und Maschinen entwendet

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mehrere Flaschen Bier und Wein sowie zwei Bohrmaschinen waren am Sonntagabend die Beute eines Diebes. Im Zeitraum von 17 Uhr bis 19 Uhr begab sich der unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bachstraße. Er wurde dort in einem unverschlossenen Abstellraum hinter einem Wohnhaus fündig. Ein Anwohner bemerkte um 17:30 Uhr einen Mann, der mit mehreren Flaschen die Bachstraße entlang lief. Inweiweit die Person etwas mit dem Vorfall zu tun hat, oder auch Hinweise geben kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, dunkler Hauttyp und schwarze Haare. Die Polizei Kaiserslautern bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden |ma

