POL-PPWP: Einbruch in Wohnhaus - Hinweise gesucht

Kaiserslautern (ots) - In der Europaallee kam es am Mittwoch, 20. März, gegen 17:30 Uhr, zu einer Unfallflucht. Nach ersten Ermittlungen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen Nissan. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der ordnungsgemäß geparkte graue Kleinwwagen wurde durch den Rempler an der Stoßstange beschädigt. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer ...

