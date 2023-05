POL-PPRP: Wegen angeblicher Geldschulden geschlagen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand, in der Nacht von Sonntag (21.05.2023) auf Montag (22.05.2023), ein Auto. Der Pkw der Marke Seat war im Tatzeitraum in der Adolf-Kolping-Straße abgestellt. Durch die Tat entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan ...

