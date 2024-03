POL-PPWP: In Haus eingebrochen

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Mehrere Flaschen Bier und Wein sowie zwei Bohrmaschinen waren am Sonntagabend die Beute eines Diebes. Im Zeitraum von 17 Uhr bis 19 Uhr begab sich der unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bachstraße. Er wurde dort in einem unverschlossenen Abstellraum hinter einem Wohnhaus fündig. Ein Anwohner bemerkte um 17:30 Uhr einen Mann, der mit mehreren Flaschen die Bachstraße ...

