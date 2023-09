POL-MFR: (1035) Schulstart in Bayern - Das Polizeipräsidium Mittelfranken erinnert an die Gefahren des Schulwegs und kündigt Kontrollaktionen an

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (06.09.2023) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd einen mutmaßlichen Rauschgifthändler in Nürnberg-Langwasser fest. Er hatte kurz zuvor Marihuana an einen anderen Mann verkauft. Gegen 19:15 Uhr fielen einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd zwei Personen in der Lina-Ammon-Straße auf. Das Verhalten der Männer erweckte den Verdacht eines ...

