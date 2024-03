Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Kofferraumdeckel beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte verursachten am Mittwoch einen Schaden an einem Fahrzeug in der Bachstraße. Laut Angaben der 47-jährigen Geschädigten stand ihr Opel Corsa von 6:50 Uhr bis 15:11 Uhr in einem Parkhaus. Bei ihrer Rückkehr stellte die Frau fest, dass der Kofferraumdeckel zerkratzt war. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell