POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.03.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Ingelfingen: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an Gebäude - Zeugen gesucht Am Montagmorgen streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker eine Hausfassade in Ingelfingen. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr die Schlossstraße entlang. In der Linkskurve an der Abzweigung ...

mehr