Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2024 mit einem Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugenaufruf - Motorroller entwendet

In Heilbronn Neckargartach wurde am vergangenen Wochenende ein Motorroller entwendet und schließlich im Neckar liegend wieder aufgefunden. In der Nacht von Samstag, 09. März 2024, auf Sonntag, 10. März 2024, entwedeten ein oder mehrere unbekannte Täter/-innen einen roten Motorroller. Das Fahrzeug war zur Tatzeit im Bereich der Sachsenäckerstraße abgestellt. Aufgefunden wurde der Roller dann schließlich im Neckar, in unmittelbarer Nähe zur Neckargartacher Straßenbrücke. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und auch wegen Gewässerverunreinigung, denn aus dem Roller traten Betriebsstoffe aus und gelangten in den Neckar. Die Wasserschutzpolizei Heilbronn (Tel.: 07131/ 92 18 - 0) ermittelt in dem Fall und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich bei ihr zu melden.

