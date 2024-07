Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Konstanz (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es im Zeitraum von Freitag, 19.07.2024, bis Samstag, 20.07.2024 in Lauterbach in der Pfarrer-Sieger-Straße. Zwischen 23:45 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein in Höhe der Hausnummer 8 geparkter PKW Seat durch einen weiteren, bislang unbekannten PKW beschädigt. Hierbei wurden das geparkte Fahrzeug an der linken Fahrzeugfront beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug machen können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg zu melden (Tel. 07422/27010).

