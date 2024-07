Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) Tödlicher Motorradunfall (20.07.2024)

Dunningen (ots)

Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Samstagabend auf der L422 zwischen Dunningen-Seedorf und Schramberg-Waldmössingen ereignet. Gegen 20:40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer mit seiner Ducati die Landstraße von Seedorf kommend in Richtung Waldmössingen, als er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit am Kreisverkehr zum Interkommunalen Industriegebiet alleinbeteiligt zu Sturz kam. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 37-Jährige auf Grund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die L422 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa Mitternacht in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zu Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell