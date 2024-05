Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 08.05.2024

Goslar (ots)

Am 07.05.2024, gegen 09:10 Uhr, befährt ein 62-jähriger Mann mit seinem PKW die Wilhelm-Busch-Straße von Bilderlahe kommend in Richtung Lamspringe. Bei einem Wendemanöver übersieht er einen vorfahrtberechtigten 81-jährigen mit seinem PKW und es kommt zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche anschließend nicht mehr fahrbereit sind. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt. An den Fahrzeugen entsteht insgesamt ein Schaden von geschätzt 12000EUR. Der Unfallverursacher wird sich in einen Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

i.A. Renner, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell