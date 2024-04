Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreiste Trickdiebe stehlen hochwertigen Schmuck: Zeugen in Grebenstein gesucht

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel):

Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am gestrigen Donnerstagmittag ein hochbetagtes Ehepaar in Grebenstein. Ein bislang unbekannter Täter hatte gegen 12 Uhr am Haus des Seniorenpaars im Wohngebiet zwischen der B 83 und der Straße "Steinerne Brücke" geklingelt und gefragt, ob Interesse an der Abgabe von Elektroschrott bestehe. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden der Mann und ein zweiter Komplize in das Haus gelassen, wo das Ehepaar mit den beiden Unbekannten in den Keller ging. Währenddessen gelangte offenbar ein dritter Täter durch die angelehnte Haustür in das Schlafzimmer und stahl dort zunächst unbemerkt hochwertigen Schmuck. Als die Bewohner den Diebstahl später bemerkten, fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Zwei der drei Trickdiebe können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: Männlich, 20 bis 30 Jahre alt, schlank, ca. 1,75 Meter, kurze dunkle Haare, trug eine Blue-Jeans, eine dunkle Basecap und Gartenhandschuhe.

2. Täter: Männlich, 20 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 1,75 Meter, kurze helle Haare, trug eine Blue-Jeans.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die am gestrigen Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell