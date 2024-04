Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pedelecs im Wert von 11.000 Euro gestohlen: Polizei macht Diebes-Trio bei Fahndung dingfest

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Einen Fahndungserfolg konnte die Kasseler Polizei nach dem Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelecs im Kasseler Stadtteil Wehlheiden am gestrigen Mittwochabend verbuchen. Eine Frau und ein Mann aus dem Landkreis Kassel hatten ihre Pedelecs während eines zweistündigen Restaurantbesuchs in der Schönfelder Straße angeschlossen. Als sie gegen 23 Uhr zum Abstellort zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass beide Räder samt Schlössern im Gesamtwert von 11.000 Euro gestohlen worden waren. Die gerufene Streife des Polizeireviers Mitte nahm vor Ort die Anzeige auf und leitete eine Fahndung nach den unbekannten Fahrraddieben ein, die zunächst erfolglos blieb. Kurz vor Mitternacht ging dann der entscheidende Hinweis eines Passanten aus der Sternbergstraße bei der Polizei ein, der zwei abgelegte Pedelecs in einem Gebüsch entdeckt hatte. Wie die hinzugeeilten Beamten feststellten, handelte es sich um die gestohlenen Räder der Restaurantbesucher, die von den Tätern offenbar für einen späteren Abtransport in dem Gebüsch deponiert worden waren. Die daraufhin eingeleiteten operativen Maßnahmen führten eine Stunde später zur Festnahme eines 21-jährigen Mannes, als er die Fahrräder dort abholen wollte. Seine beiden Komplizen flüchteten zunächst mit einem Auto, konnten aber bei der fortgesetzten Fahndung von mehreren Zivilstreifen in der Querallee gestoppt und dingfest gemacht werden. In dem Pkw fanden die Polizisten das mutmaßliche Tatmittel, eine Brechstange, und stellten sie sicher. Die Festgenommenen, Männer aus Kassel im Alter von 21, 22 und 29 Jahren wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Dort räumten sie in ihren Vernehmungen die Tat ein. Sie müssen sich nun wegen des Fahrraddiebstahl verantworten.

