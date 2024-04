Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 37-Jähriger nach verbotenen Ausrufen und Zeigen des Hitlergrußes am Opernplatz festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde in der Kasseler Innenstadt ein 37-jähriger Mann festgenommen, der zuvor verbotene, rechtsextreme Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben soll. Nach Angaben von Zeugen war der Mann gegen 16:30 Uhr durch die Fußgängerzone gezogen, hatte mehrfach "Heil Hitler" gerufen und den Arm zu dem verbotenen Gruß gehoben. Zeitgleich mit dem Eingang des ersten Notrufs eines Passanten bei der Polizei sprach ein anderer Zeuge eine vorbeikommende Streife der Stadtpolizei wegen des Mannes an, woraufhin der 37-Jährige am Opernplatz gestellt werden konnte. Der polizeibekannte Tatverdächtige aus Kassel wiederholte sogar nach seiner Festnahme die verbotenen Ausrufe und die strafbare Geste. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier Mitte gebracht. Die Ermittlungen gegen den 37-Jährigen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

