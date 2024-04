Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter beschießt Katze mit Druckluftwaffe in Vellmar: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Täter hat in Vellmar eine Katze mit einer Druckluftwaffe beschossen und das Tier schwer verletzt. Zwar ist die Katze außer Lebensgefahr, nichtsdestotrotz konnte der behandelnde Tierarzt nicht mit Gewissheit sagen, ob das Tier die Verletzung langfristig überleben wird. Beim Röntgen war das Projektil einer Druckluftwaffe, ein Diabolo, im Körper des Tieres nahe der Lunge festgestellt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise auf den bislang unbekannten Täter.

Die Besitzerin der Ragdoll-Katze hatte am Montag eine Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem sie ihr Tier am Freitagnachmittag, gegen 13 Uhr, verletzt in der Uhlandstraße in Vellmar gefunden hatte. Um 10 Uhr hatte sie ihre Freigänger-Katze zuvor letztmalig gesehen. Demnach muss der unbekannte Täter das Tier in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr beschossen und verletzt haben. Wo genau sich die Tat ereignete, ist momentan unklar.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Schuss auf die Katze gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

