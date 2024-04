Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anhänger mit Fasssauna in Kassel-Nordshausen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen:

Auf ungewöhnliche Beute haben es bislang unbekannte Diebe am Montagabend in Kassel-Nordshausen abgesehen: Sie stahlen einen Anhänger mit einer Fasssauna (siehe Foto), der auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Dönche" abgestellt war. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der mobilen Sauna geben können.

Wie der Besitzer bei seiner Anzeigenerstattung bei der Polizei angab, hatte sich der Diebstahl am Montag zwischen 18 und 19 Uhr ereignet. Der Anhänger mit dem Kennzeichen KS-JA 434 samt der aufgebauten Fasssauna stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des dortigen Tennisplatzes. Die polizeiliche Fahndung nach der zwei Jahre alten mobilen Sauna, die samt Anhänger einen Wert von rund 7.000 Euro hat, verlief bislang ohne Erfolg. An dem Fass sind auf beiden Seiten größere helle Schilder mit einer Firmenaufschrift angebracht. Darüber hinaus ist an der Front der Sauna eine 19 in schwarzer Farbe aufgesprüht. Zeugen hatten am Montagabend am Tatort einen silbernen BMW Kombi gesehen, der mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte.

Zeugenhinweise zu dem Diebstahl werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

